Срочно нужно!!! Помогите пожалуйста!!! Объем NO2(н.у.), который выделяется при взаимо??ействии 24 гр углерода с избытком конц HNO3. А) 22,4л В) 112л С) 44,8л Д) 179,2л Е) 89,6л
Химия
Срочно нужно!!! Помогите пожалуйста!!! Объем NO2(н.у.), который выделяется при взаимо??ействии 24 гр углерода с избытком конц HNO3. А) 22,4л В) 112л С) 44,8л Д) 179,2л Е) 89,6л
Ответ(ы):
Гость:
С + 4HNO3 ⇒CO2↑ + 4NO2↑ + 2H20 ν (С) = 1 моль M (С) = 16 г/моль м (C) = 16 г ................................ ν (NO2) = 4 моль Vm (NO2) = 22.4 г/моль V (NO2) = 89.6 г ................................ Составим пропорцию 24 г ------ х л 12 г ------ 89.6 л Отсюда х = л Ответ: Д
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