Срочно нужно!!! Помогите пожалуйста!!! Объем NO2(н.у.), который выделяется при взаимо??ействии 24 гр углерода с избытком конц HNO3. А) 22,4л В) 112л С) 44,8л Д) 179,2л Е) 89,6л

Химия

Срочно нужно!!! Помогите пожалуйста!!! Объем NO2(н.у.), который выделяется при взаимо??ействии 24 гр углерода с избытком конц HNO3. А) 22,4л В) 112л С) 44,8л Д) 179,2л Е) 89,6л

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