Морфемный разбор слова: Свободного

Русский язык
Морфемный разбор слова: Свободного
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ого- окончание н-суффикс свобод-корень Думаю так :)
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