Выполнить морфемный разбор слов, укажите их принадлежность к части речи и способ ??ловообразования: закричала, холодноватый, тросточка, самовар

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Закричала (глагол): за-крич-а-л-а приставка корень суффикс суффикс окончание, основа закрича (Л - не входит в основу). Эта форма глагола образовалась от закричать с помощью суф. Л (суфф. способ образ. А слово ЗАкричать образовалось от кричать с помощью приставки - приставочный способ образования) холодноватый (прилагательное): холод-н-оват-ый корень суффикс суффикс окончание, основа холодноват- Образовалось от слова холодный с помощью суф. -оват- (суффиксальный) тросточка (существительное) : трост-очк-а корень суффикс окончание, основа тросточк-Образовалось от слова трость с помощью суф. -очк- (суффиксальный) самовар (существительное): сам-о-вар - корень, соед. гласная, корень, нулевое окончание, основа - самовар При определении способа словообразования поставим исходные слова в начальную форму:сам варить - образовано способом сложения + соединительная гласная