Столбиком пожалуйсто: (18,6-9,1)*32
Математика
Столбиком пожалуйсто: (18,6-9,1)*32
Ответ(ы):
Гость:
18,6-9,1=9,5 9,5*32=304
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