С мастерством готовым люди не родятся, какое время у глагола не родятся

Гость: Гость:

1. Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. Значение: для того, чтобы научиться хорошо что-то делать, нужно усердно учиться и практиковаться. 2.Без работы пряников не купишь. Значение: если человек не работает, достатка у него не будет. 3.Будешь книги читать - будешь все знать. Значение: человек, который много читает, обладает большими знаниями. 4.Без работы и машина ржавеет. Значение: нельзя жить без дела, иначе можно превратиться в бездельника. 5. С мастерством готовым люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. Значение: человек гордится своими достижениями и профессиональными успехами, которые добился благодаря труду. 6. Напрасный труд удить без крючка, а учится без книги. Значение: книга – источник знаний, нельзя выучиться без книги, как и поймать рыбу без крючка. Задание 1. Спиши пословицы, объединив их по две близкие по смыслу. Указывай спряжения глаголов, а у имен существительных - склонения и падеж. 1. Мастером (2-е скл., т.п.) нельзя родиться (2-е спр.), мастерству (2-е скл., д.п.) надо учиться (2-е спр.). - 5. С мастерством (2-е скл., т.п.) готовым люди (мн.ч., и.п.) не родятся (2-е спр.), но добытым мастерством (2-е скл., т.п.) гордятся (2-е спр.). 2.Без работы (1-е скл., р.п.) пряников (2-е скл., р.п.) не купишь (2-е спр.). - 4.Без работы (1-е скл., р.п.) и машина (1-е скл., и.п.) ржавеет (1-е спр.). 3.Будешь книги (мн.ч., в.п.) читать (1-е спр.) - будешь все знать (1-е спр.). - 6. Напрасный труд (2-е скл., и.п.) удить (2-е спр.) без крючка (2-е скл., р.п.), а учится (2-е спр.) без книги (мн.ч., р.п.). Задание 2. Найди глаголы, употреблённые в будущем времени. Как их узнаешь? Формы будущего простого отметь галочкой, а формы будущего сложного подчеркни. Глаголы простого будущего времени отвечают на вопросы что сделаешь?: не купишь. Глаголы сложного будущего времени отвечают на вопрос что будешь делать?: будешь читать, будешь знать.