Составить предложения с словом"луг" на винительном падиже.
Русский язык
Составить предложения с словом"луг" на винительном падиже.
Ответ(ы):
Гость:
Я вижу просторный луг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
5. Какие из перечисленных ниже объектов не могут находиться в частной собственнос??и: а) многоквартирный жилой дом б) Крымский мост в)пюссе №10, ве...
Русский язык
очень нужна ваша помощь напишите пожалуйств тип и форму этих сказуемых: 1. люблю 2. еду, заслушиваюсь 3. останемся 4. побеседуем 5.не н...
Математика
Дима бросил мяч на 8 м 45 см, Витя - на 85 дм, а Андрей - на 8 м 4 дм. Кто бросил мяч дальше? Маша сделала такие записи: 85 дм = 8 м 5 дм
Русский язык