очень нужна ваша помощь напишите пожалуйств тип и форму этих сказуемых: 1. люблю 2. еду, заслушиваюсь 3. останемся 4. побеседуем 5.не наполнишь 6.просят 7.поднялся, ведут, впрясают 8. водили
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очень нужна ваша помощь напишите пожалуйств тип и форму этих сказуемых: 1. люблю 2. еду, заслушиваюсь 3. останемся 4. побеседуем 5.не наполнишь 6.просят 7.поднялся, ведут, впрясают 8. водили
Ответ(ы):
Гость:
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