Сравните числа:а)2,8и2,5 б) -4,1и-4 в)-6/7и-7/8 г)0и-2/7
Математика
Сравните числа:а)2,8и2,5 б) -4,1и-4 в)-6/7и-7/8 г)0и-2/7
Ответ(ы):
Гость:
А) 2.8>2.5 б)-4.1<-4 в) -6/7> -7/8 г) 0>-2/7 так как 0 больше чем отрицательное число
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