Сочиненте на тему нужны ли в школе внеклассные мероприятия
Русский язык
Сочиненте на тему нужны ли в школе внеклассные мероприятия
Ответ(ы):
Гость:
Очень нужны. Дети должны ощущать себя одной командой, учиться помогать друг другу. Готовя вместе праздничный вечер, например, , вместе разрабатывают программу, при этом выясняется. кто что лучше делает- поёт, танцует, читает стихи и т. д. Дети лучше узнают друг друга, начинают уважать за какие-то достижения, не связанные с успеваемостью. В таких, как говорят, мероприятиях иногда сосед, с которым сидишь за партой, вдруг раскрывается с неожиданной стороны, становится интереснее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Мастер и ученик 3 часа выпиливали детали . Мастер выпиливал 20 деталей в час. а его у??еник за это же время сделал половину работы.выполненной маст...
Русский язык
-.... Придумала ! ..... нашла! -сказала ...... .- Пусть две из .... возьмут в свои клювы прутик , а .... прицеплюсь за .... посередине . ...... буд...