Сочиненте на тему нужны ли в школе внеклассные мероприятия

Гость: Гость:

Очень нужны. Дети должны ощущать себя одной командой, учиться помогать друг другу. Готовя вместе праздничный вечер, например, , вместе разрабатывают программу, при этом выясняется. кто что лучше делает- поёт, танцует, читает стихи и т. д. Дети лучше узнают друг друга, начинают уважать за какие-то достижения, не связанные с успеваемостью. В таких, как говорят, мероприятиях иногда сосед, с которым сидишь за партой, вдруг раскрывается с неожиданной стороны, становится интереснее.