Мастер и ученик 3 часа выпиливали детали . Мастер выпиливал 20 деталей в час , а его ученик за это же время сделал половину работы , выполненной мастером . Сколько деталей они выпилили за это время вместе?

Математика

Мастер и ученик 3 часа выпиливали детали . Мастер выпиливал 20 деталей в час , а его ученик за это же время сделал половину работы , выполненной мастером . Сколько деталей они выпилили за это время вместе?

Автор: Гость