Мастер и ученик 3 часа выпиливали детали . Мастер выпиливал 20 деталей в час , а его ученик за это же время сделал половину работы , выполненной мастером . Сколько деталей они выпилили за это время вместе?
Математика
Мастер и ученик 3 часа выпиливали детали . Мастер выпиливал 20 деталей в час , а его ученик за это же время сделал половину работы , выполненной мастером . Сколько деталей они выпилили за это время вместе?
Ответ(ы):
Гость:
Сколько деталей делает ученик за час? 20:2=10(д) сколько деталей сделал ученик за 3 часа? 10*3=30(д) сколько деталей сделал мастер за 3 часа? 20*3=60(д) Сколько деталей они выполнили за это время вместе? 60+30=90(д) Ответ:всего они выполнили вместе 90 деталей.
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