Храм святого Ильи был возведён в Киеве в период правления: А)Игоря Б)Святослава В)Ольги Г)Владимира
История
Храм святого Ильи был возведён в Киеве в период правления: А)Игоря Б)Святослава В)Ольги Г)Владимира
Ответ(ы):
Гость:
Существует гипотеза, что эта церковь была построена Аскольдом и Диром. А это время княжения Олега, который княжил вместо малолетнего Игоря.
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