Спиши стихи А. Пушкина. обозначьте род, число , падеж и окончания прилагательных
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Спиши стихи А. Пушкина. обозначьте род, число , падеж и окончания прилагательных
Ответ(ы):
Гость:
Волнистые -(мн.ч.; В.п) оконч.: ые Печальные -(мн. Ч; В.п) оконч.: ые Зимней-(ж.р; ед.ч;Д.п) оконч : ей Скучной-(ж.р;ед.ч; Д.п) оконч : ой Борзая-(ж.р ; ед .ч; Им.п) оконч : ая Однозвучный -(ед ч; м.р; Им.п) оконч: ый
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