Родственное слово к слову деревья

Русский язык
Родственное слово к слову деревья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Деревянный................
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