Почему движение Сопротивления сыграло главную роль в востановлении демократии и республики в Италии ? Какие политические силы учавствовали в этом процессе?

История

Почему движение Сопротивления сыграло главную роль в востановлении демократии и республики в Италии ? Какие политические силы учавствовали в этом процессе?

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