Почему движение Сопротивления сыграло главную роль в востановлении демократии и республики в Италии ? Какие политические силы учавствовали в этом процессе?
История
Почему движение Сопротивления сыграло главную роль в востановлении демократии и республики в Италии ? Какие политические силы учавствовали в этом процессе?
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