Сравните историю героев "сказки о мёртвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина с истоией Герды и Кая. Какие сходные черты вы обнаружили? Сказка "Снежная Королева" Х.К.Андерсен. (ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС)

Литература

Сравните историю героев "сказки о мёртвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина с истоией Герды и Кая. Какие сходные черты вы обнаружили? Сказка "Снежная Королева" Х.К.Андерсен. (ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС)

Автор: Гость