Сравните историю героев "сказки о мёртвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина с истоией Герды и Кая. Какие сходные черты вы обнаружили? Сказка "Снежная Королева" Х.К.Андерсен. (ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС)

Литература
Сравните историю героев "сказки о мёртвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина с истоией Герды и Кая. Какие сходные черты вы обнаружили? Сказка "Снежная Королева" Х.К.Андерсен. (ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Цель найти ( Кая или Молодую Царевну). 2.Злые планы ( Снежной Королевы или Царевны).
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