Составь предложение с выражением на все четыре стороны,в трех соснах заблудился числительные подчеркнуть
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Составь предложение с выражением на все четыре стороны,в трех соснах заблудился числительные подчеркнуть
Ответ(ы):
Гость:
Числительное - трёх. чё тебе еще надо?
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