100баллов помогите! Биология 6 класс

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У яблони в плодах у кактуса в стебле у картофеля в клубнях у лука в листьях луковицы Значение запасающей ткани в том. что в ней откладываются запасы растений в виде крахмала, жиров и белков, которые потом расходуются растением при наступлении неблагоприятных условий или в период активного развития.