Мне нужно придумать продолжение к рассказу приемыш помогите плиз))))))))))

Литература
Мне нужно придумать продолжение к рассказу приемыш помогите плиз))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В школе все дети петю называют приемышем потому что его усыновили его новые родители
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