Как находить числа фибоначи в треугольнике паскаля (формулу) с пояснениями, на вики очень странно написаны числа сочетаний
Алгебра
Как находить числа фибоначи в треугольнике паскаля (формулу) с пояснениями, на вики очень странно написаны числа сочетаний
Ответ(ы):
Гость:
Числа Фибоначчи образуются из треугольника Паскаля сложением биномиальных коэффициентов по диагонали. Если это записать через , то будет выглядеть так. При четном n: При нечетном n: Как видно, громоздкие выражения неудобно писать в индексах биномиальных коэффициентов, поэтому часто используется такое обозначение .
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