Какое подлежащее и сказуемое в предложении на пригорках зеленела молодая травка , цвели фиалки.
Русский язык
Какое подлежащее и сказуемое в предложении на пригорках зеленела молодая травка , цвели фиалки.
Ответ(ы):
Гость:
Зеленела травка, цвели фиалки
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