Дан равносторонний треугольник периметр которого 24 сантиметров Найдите периметр треугольника каждая сторона которого в 4 раза меньше стороны данного треугольника
Математика
Дан равносторонний треугольник периметр которого 24 сантиметров Найдите периметр треугольника каждая сторона которого в 4 раза меньше стороны данного треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Если каждую сторону треугольника уменьшить в 4 раза, то и периметр уменьшится в 4 раза. 24/4 = 6 см.
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