Дан равносторонний треугольник периметр которого 24 сантиметров Найдите периметр треугольника каждая сторона которого в 4 раза меньше стороны данного треугольника

Математика

Дан равносторонний треугольник периметр которого 24 сантиметров Найдите периметр треугольника каждая сторона которого в 4 раза меньше стороны данного треугольника

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