Какую часть недели составляют: 18 ч. , 1 мин. , 56мин. помогите прошу вас! только межете написать решение!

Математика
Какую часть недели составляют: 18 ч. , 1 мин. , 56мин. помогите прошу вас! только межете написать решение!
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Автор: Гость
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Гость:
18 ч - 9/28 1 мин - 1/10080 56 мин - 7/1260
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