Какую часть недели составляют: 18 ч. , 1 мин. , 56мин. помогите прошу вас! только межете написать решение!
Математика
Какую часть недели составляют: 18 ч. , 1 мин. , 56мин. помогите прошу вас! только межете написать решение!
Ответ(ы):
Гость:
18 ч - 9/28 1 мин - 1/10080 56 мин - 7/1260
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Почему движение Сопротивления сыграло главную роль в востановлении демократии и республики в Италии ? Какие политические силы учавствовали в этом п...
Русский язык