Найдите все остальные элементы прямоугольного треугольника если а =3 b=4

Алгебра
Найдите все остальные элементы прямоугольного треугольника если а =3 b=4
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Ответ(ы):
Гость:
С(гипотенуза)= 3²+4²=9+16=25=5² c=5
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