1. ЗАДАЧА из двух городов навстречу вышли 2 автобуса и встретились через 6 часов.Один автобус шел со скоростью 65 км.ч а второй 72 км.ч.Найди расстояние между городами. 2.задача. из Москвы выехал автобус.Он 4 часа ехал со ско...
Математика
1. ЗАДАЧА из двух городов навстречу вышли 2 автобуса и встретились через 6 часов.Один автобус шел со скоростью 65 км.ч а второй 72 км.ч.Найди расстояние между городами. 2.задача. из Москвы выехал автобус.Он 4 часа ехал со скоростью 60 км.ч. а потом 5 часов с другой скоростью.Всего он проехал расстояние 490км.С какой скоростью ехал вторую половину. 3.задача. из двух городов навстречу вышли два велосипедиста.Один двигался со скоростью 68км.ч,другой со скоростью 80км.ч. и проехал до встречи 320 км. Найди расстояние между городами.
Ответ(ы):
Гость:
1) 70+60=130 (км/ч)-общая скорость 2) 130*3=390 (км) ответ:390 километров
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