1)реши задачу. Периметр прямоугольника равен 48 см .Чему равна сумма двух его смежных сторон ? 2) Можно ли найти длину каждой стороны прямоугольника ? 3) Измени условия задачи так , чтобы можно было узнать длины сторон . 4)...

Гость: Гость:

1) 48:2=24 см - сумма смежных сторон 2) нет, если это не квадрат 3) Периметр прямоугольника равен 48 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если известно, что длина на 4 см. больше ширины? 4) 48:2=24 см - длина и ширина 24:2 = 12 см. - равная длина и ширина 12+4= 16 см. - длина 12-4 = 8 см - ширина