1)реши задачу. Периметр прямоугольника равен 48 см .Чему равна сумма двух его смежных сторон ? 2) Можно ли найти длину каждой стороны прямоугольника ? 3) Измени условия задачи так , чтобы можно было узнать длины сторон . 4)...
Математика
1)реши задачу. Периметр прямоугольника равен 48 см .Чему равна сумма двух его смежных сторон ? 2) Можно ли найти длину каждой стороны прямоугольника ? 3) Измени условия задачи так , чтобы можно было узнать длины сторон . 4)Реши новую задачу .
Ответ(ы):
Гость:
1) 48:2=24 см - сумма смежных сторон 2) нет, если это не квадрат 3) Периметр прямоугольника равен 48 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если известно, что длина на 4 см. больше ширины? 4) 48:2=24 см - длина и ширина 24:2 = 12 см. - равная длина и ширина 12+4= 16 см. - длина 12-4 = 8 см - ширина
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