5. Какие из перечисленных ниже объектов не могут находиться в частной собственнос??и: а) многоквартирный жилой дом б) Крымский мост в)пюссе №10, ведущее из города М. в город С. г)церковь, где венчался А.С.Пушкин д)военный инсти...

Обществознание

5. Какие из перечисленных ниже объектов не могут находиться в частной собственнос??и: а) многоквартирный жилой дом б) Крымский мост в)пюссе №10, ведущее из города М. в город С. г)церковь, где венчался А.С.Пушкин д)военный институт имени маршала Г.Жукова е) Казанский государственный университет ж)10 я танковая армия з) самосвал и) картина художника Саврасова "Грачи прилетели" л) акция автомобильного завода м) завод по производству удобрений н) До-музей Л.Н. Толстого

Автор: Гость