Упростить выражение 9 одиннадцатых минус 6 одиннадцатых плюс 9 Икс плюс икс

Математика
Упростить выражение 9 одиннадцатых минус 6 одиннадцатых плюс 9 Икс плюс икс
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Ответ(ы):
Гость:
911-6/11+9x+x=3/11+10x (Знак / это дробь)
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