Площади двух равносторонних треугольников относятся как 1:4 . Чему равен периметр ??ольшего из них, если сторона меньшего равна 5 ?

Геометрия

Площади двух равносторонних треугольников относятся как 1:4 . Чему равен периметр ??ольшего из них, если сторона меньшего равна 5 ?

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