Как записать условие задачи у пастуха в стаде 25 коров а лошадей на 15меньше .овец столько же сколько лошадей и коров
Математика
Как записать условие задачи у пастуха в стаде 25 коров а лошадей на 15меньше .овец столько же сколько лошадей и коров
Ответ(ы):
Гость:
1) 25- 15 = 10- лошадей 2)25+10=35-овец
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