Как записать условие задачи у пастуха в стаде 25 коров а лошадей на 15меньше .овец столько же сколько лошадей и коров

Математика

Как записать условие задачи у пастуха в стаде 25 коров а лошадей на 15меньше .овец столько же сколько лошадей и коров

Автор: Гость