Как записать условие задачи у пастуха в стаде 25 коров а лошадей на 15меньше .овец столько же сколько лошадей и коров

Математика
Как записать условие задачи у пастуха в стаде 25 коров а лошадей на 15меньше .овец столько же сколько лошадей и коров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 25- 15 = 10- лошадей 2)25+10=35-овец 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Площади двух равносторонних треугольников относятся как 1:4 . Чему равен периметр ??ольшего из них, если сторона меньшего равна 5 ?
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО!!!from the necessary derivatives from the words on the right and complete the sentences (devote,strike,develop,immediat...
Ответить
Русский язык
С мастерством готовым люди не родятся, какое время у глагола не родятся
Ответить
Математика
Автомобиль нива за 3 часа может проехать 360 км страус может бежать со скоростью 60 к?? час сравни скоросьть автомобиля нивы и страуса
Ответить
Математика
Сравните числа а) 3,573 и 3,581 б) 8,605 и 8,59 в) 7,299 и 7,3 г) 6,504 и 6,505 д) 3,29 и 3,3 е) 4,85 и 0,1 Пожалуйста объясните...
Ответить