Как правильно записать условия задачи в тетрадь: У Дамира было 10 конфет. Он отдал 3 конфеты Серику, и конфет у них стало поровну. Сколько конфет было у Серика?
Математика
Как правильно записать условия задачи в тетрадь: У Дамира было 10 конфет. Он отдал 3 конфеты Серику, и конфет у них стало поровну. Сколько конфет было у Серика?
Ответ(ы):
Гость:
ДАНО Д=10 конфет Д-3 = С+3 - стало поровну НАЙТИ С=? РЕШЕНИЕ 10 - 3 = С +3 - стало поровну или С+3 = 7 или С = 7-3 = 4 -конфеты было у Серика ОТВЕТ: Было 4 конфеты.
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