Как правильно записать условия задачи в тетрадь: У Дамира было 10 конфет. Он отдал 3 конфеты Серику, и конфет у них стало поровну. Сколько конфет было у Серика?

Математика

Как правильно записать условия задачи в тетрадь: У Дамира было 10 конфет. Он отдал 3 конфеты Серику, и конфет у них стало поровну. Сколько конфет было у Серика?

Автор: Гость