Помогите 527 пожалуйста))
Алгебра
Помогите 527 пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
А) (a^2+1-10)/(a-3)=(a-3)(a+3))/(a-3)=a+3=97+3=100 b) (x+7-2x-2)/(x-5)(x+5)= -(x-5)/(x-5)(x+5)= -1/(x+5)= -1/(-5.1+5)= -1/(-0.1)=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли по 8 рулонов шёлка, шерсти и ситца.В одном рулоне шёлка 7 м, шерсти 12 м, а ситца 15 м. Сколько метров ткани привезли в магазин
Математика
Как правильно записать условия задачи в тетрадь: У Дамира было 10 конфет. Он отдал 3 конфеты Серику, и конфет у них стало поровну. Сколько конфет б...
Алгебра
Математика