Помогите 527 пожалуйста))

Алгебра
Помогите 527 пожалуйста))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) (a^2+1-10)/(a-3)=(a-3)(a+3))/(a-3)=a+3=97+3=100 b) (x+7-2x-2)/(x-5)(x+5)= -(x-5)/(x-5)(x+5)= -1/(x+5)= -1/(-5.1+5)= -1/(-0.1)=10
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