Составте план выхода из межличностного конфликта,в 5 шагов.
Обществознание
Составте план выхода из межличностного конфликта,в 5 шагов.
Ответ(ы):
Гость:
Сдержанность, благородство, доброта, определенные нравственные ценности. если что-то не нравится в коллективе, не обязательно об этом кричать, нужно мягко намекнуть.(сдержанность) если у вас что-либо попросили сделать, попросили помочь, нужно непременно это совершить( благородство) если попросили какую-то вещь, одолжите( доброта)
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