Составте план выхода из межличностного конфликта,в 5 шагов.

Гость: Гость:

Сдержанность, благородство, доброта, определенные нравственные ценности. если что-то не нравится в коллективе, не обязательно об этом кричать, нужно мягко намекнуть.(сдержанность) если у вас что-либо попросили сделать, попросили помочь, нужно непременно это совершить( благородство) если попросили какую-то вещь, одолжите( доброта)