Какой жанр относится к устному народному творчеству?-а)потешка;б)басня;в)рассказ;г)стихотворение.
Литература
Какой жанр относится к устному народному творчеству?-а)потешка;б)басня;в)рассказ;г)стихотворение.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ конечно будет A, т.к. басни, стихотворения и рассказы пишут Поэты и Писатели. Ответ - a) потешка.
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