Каков обобщенный образ буржуа 19 века? *развернуто*
Обществознание
Каков обобщенный образ буржуа 19 века? *развернуто*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мультик "Кентеберийское приведение" смотрели? Вот он там и есть, этот образ. В Европе и может Америке.. . В России это нечто среднее между Диким и Кабанихой и др. персонажей Островского и Мамонтовыми...
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