Какова масса серебряного слитка, взятого при температуре 962°С, если его можно расплавить, передав ему 8 кДж теплоты?
Физика
Какова масса серебряного слитка, взятого при температуре 962°С, если его можно расплавить, передав ему 8 кДж теплоты?
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Используй вот эту формулу Q=c(серебра)*m*t
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