Какова масса серебряного слитка, взятого при температуре 962°С, если его можно расплавить, передав ему 8 кДж теплоты?

Физика

Какова масса серебряного слитка, взятого при температуре 962°С, если его можно расплавить, передав ему 8 кДж теплоты?

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