Какова мораль басни И.А. Крылова ВОЛК НА ПСАРНЕ? Можно ли сказать,что мораль басни ??ктуальна?
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Какова мораль басни И.А. Крылова ВОЛК НА ПСАРНЕ? Можно ли сказать,что мораль басни ??ктуальна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что все басни, которые мы читаем или будем читать актуальны в данный момент. Все они несут какую-то важную для нас информацию. Нам просто нужно научится находить ту самую серединку.
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