Какова специфика культуры устной речи?

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То речь без предварительного отбора языковых средств, следовательно, здесь используется эмоциональная, выразительная лексика, поэтому нередко используются фразеологизмы, которые придают образность. К языковым особенностям относим варьирование интонации, ударения, паузы. В разг. стиле может встречаться нелитературная, неправильная речь, это называется просторечием. А. Ещё свойственно суффиксы субъективной оценки (малюсенький, большущий) . Ну и синтаксис другой. Неполные предложения, инверсия, много обращений, повторов слов, вводных конструкций. вроде усё...