Какова толщина термосферы,экзосферы?
География
Какова толщина термосферы,экзосферы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
>толщина термосферы примерно 20 км. > толщина экзосферы около 500 км.
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