Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 20 до 59 делит??я на 6?

Алгебра
Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 20 до 59 делит??я на 6?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24,30,36,42,48,54 -eto 6 prijatnich vozmožnostej bcex bozmožnostej ect 40 P=6/40=3/20=0,15 (bepojatHoct 15%)
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