Каково взаимное расположение графиков функций у= - 27х-33 и у= 27х+75? В случаи пересече??ия графиков найдите координаты точки их пересечения. Распишите пожалуйста подробно..

Алгебра

Каково взаимное расположение графиков функций у= - 27х-33 и у= 27х+75? В случаи пересече??ия графиков найдите координаты точки их пересечения. Распишите пожалуйста подробно..

Автор: Гость