Каково взаимное расположение графиков функций у= - 27х-33 и у= 27х+75? В случаи пересече??ия графиков найдите координаты точки их пересечения. Распишите пожалуйста подробно..

Алгебра
Каково взаимное расположение графиков функций у= - 27х-33 и у= 27х+75? В случаи пересече??ия графиков найдите координаты точки их пересечения. Распишите пожалуйста подробно..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У= -27х-33 у=27х+75 у+27х= -33 у-27х=75 2у=42 у-27х=75 у=21 х= -2 (-2;21)-точка пересечения
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