Каково значение лишайников в природе и в жизни человека?

Биология
Каково значение лишайников в природе и в жизни человека?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишайники являются индикаторами загрязненности воздуха вредными веществами. Они не могут жить в местах где воздух сильно загрязнен вредными газами.Участвуют в общем круговороте веществ в биосфере. Благодаря фотосинтезу синтезируют органические вещества в местах недоступных для других организмов. Участвуют в почвообразовании, т.к. разрушают горные породы, на которых поселяются, а за счет разложения слоевища образуется гумус. Таким образом, лишайники создают условия для существования растений и животных.Кормовые лишайники играют важную роль в хозяйстве.  Например, олений мох или ягель поедается оленями, косулями, лосями и другими животными. Некоторые виды лишайников используются в пищу человеком (лишайниковая манна). Так же лишайники используются в парфюмерии для получения ароматических веществ, в фармацевтической промышленности для получения препаратов против туберкулеза, фурункулеза, эпилепсий и др. А лишайниковые кислоты обладают также антибиотическими свойствами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения
Ответить
Математика
Задание номер 3. нажмите на фотографию.
Ответить
Русский язык
Разгодать шифр гярдынгя гурсыня гярдыня
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Английский язык
Помогите по английскому
Ответить