Каковы отличия между личинкамиземнаводных и взрослыми особями?
Биология
Каковы отличия между личинкамиземнаводных и взрослыми особями?
Ответ(ы):
Гость:
Например лягушка Когда она личинка, только появилась из икры, она похожа на пиявку. Чуть поздней у нее появляются заднии лапы, потом переднии. Только через несколько недель она научиться выходить на сушу.
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Математика
Математика