Всем бобра и море позитива,счастья,веселья,удачи, и чтоб все мечты сбывались. И сколько будет 2+2 ?

Математика

Всем бобра и море позитива,счастья,веселья,удачи, и чтоб все мечты сбывались. И сколько будет 2+2 ?

Автор: Гость