Всем бобра и море позитива,счастья,веселья,удачи, и чтоб все мечты сбывались. И сколько будет 2+2 ?
Математика
Всем бобра и море позитива,счастья,веселья,удачи, и чтоб все мечты сбывались. И сколько будет 2+2 ?
Ответ(ы):
Гость:
Спасибо, тебе тоже, будет четыре
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