Что такое возвратные и не возвратные деепричастия
Русский язык
Что такое возвратные и не возвратные деепричастия
Ответ(ы):
Гость:
Возвратные деепричастия имеют суффикс -сь, а невозвратные не имеют. Например, вытираясь полотенцем (возвратное: имеет суффикс -сь) Вытирая полотенцем (невозвратное: не имеет суффикса -сь)
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