Какой объем водорода выделится при взаимодействии 420г 30℅-й соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? Какое это кол-во вещ-ва?
Химия
Какой объем водорода выделится при взаимодействии 420г 30℅-й соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? Какое это кол-во вещ-ва?
Ответ(ы):
Гость:
2HCl+Zn=ZnCl2+H2 mв-ва(HCl)=mр-ра*w=420*0.3=126 г n(HCl)=m/M=126/36,5=3,45 моль n(HCl);n(h2)=2:1--->n(H2)=1,725 моль V(H2)=n*Vm=1,725*22,4=38,64 л n(Zn):n(HCl)=1:2--->n(Zn)=1,725 моль Ответ:38,64 л;1,725 моль
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