Какой объем водорода выделится при взаимодействии 420г 30℅-й соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? Какое это кол-во вещ-ва?

Химия

Какой объем водорода выделится при взаимодействии 420г 30℅-й соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? Какое это кол-во вещ-ва?

Автор: Гость