Спишите, выбирая из скобок предлоги над или под 1) Самолет летит (над, под) городом. 2) Поезда метро ходят (над , под) улицами и площадями больших городов. 3) В Алматы в последние годы появилось много переходов (над , под) зем...
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Спишите, выбирая из скобок предлоги над или под 1) Самолет летит (над, под) городом. 2) Поезда метро ходят (над , под) улицами и площадями больших городов. 3) В Алматы в последние годы появилось много переходов (над , под) землёй. 4) Летом концерты в парке проходят (над , под) открытым небом. 5) Белый бумажный змей летел (над, под) парком. 6) Красное солнце поднимается (над , под) лесом.
Ответ(ы):
Гость:
1) Самолет летит над городом. 2) Поезда метро ходят под улицами и площадями больших городов. 3) В Алматы в последние годы появилось много переходов под землёй. 4) Летом концерты в парке проходят под открытым небом. 5) Белый бумажный змей летел над парком. 6) Красное солнце поднимается над лесом.
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