Спишите, выбирая из скобок предлоги над или под 1) Самолет летит (над, под) городом. 2) Поезда метро ходят (над , под) улицами и площадями больших городов. 3) В Алматы в последние годы появилось много переходов (над , под) зем...

Русский язык

Спишите, выбирая из скобок предлоги над или под 1) Самолет летит (над, под) городом. 2) Поезда метро ходят (над , под) улицами и площадями больших городов. 3) В Алматы в последние годы появилось много переходов (над , под) землёй. 4) Летом концерты в парке проходят (над , под) открытым небом. 5) Белый бумажный змей летел (над, под) парком. 6) Красное солнце поднимается (над , под) лесом.

Автор: Гость