Мама испекла пирожки,утром съела 1,остаток дала внучке отнести бабушке,внучка съе??а 2,третью часть оставшегося внучка отдала волку, бабушке принесла 8.Ск. пирожков испекла мама?
Математика
Мама испекла пирожки,утром съела 1,остаток дала внучке отнести бабушке,внучка съе??а 2,третью часть оставшегося внучка отдала волку, бабушке принесла 8.Ск. пирожков испекла мама?
Ответ(ы):
Гость:
8 пирожков - это 2/3 следвоательно 1/3 это 4 8+4=12 плюс 2 сьеденых 12+2=14 14 это половина положенных в корзину, следовательно 14+14=28 и плюс 1 утренний пирожок 28+1=29 ответ: 29
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