Мама испекла пирожки,утром съела 1,остаток дала внучке отнести бабушке,внучка съе??а 2,третью часть оставшегося внучка отдала волку, бабушке принесла 8.Ск. пирожков испекла мама?

Гость: Гость:

8 пирожков - это 2/3 следвоательно 1/3 это 4 8+4=12 плюс 2 сьеденых 12+2=14 14 это половина положенных в корзину, следовательно 14+14=28 и плюс 1 утренний пирожок 28+1=29 ответ: 29