Помогите с химией, пожалуйста! Допишите пожалуйста. 1)оксид меди(2)+азотная кислот??, 2)оксид алюминия+азотная кислота, 3)гидрооксид натрия+азотная кислота, 4)гидрооксид цинка+азотная кислота, 5)карбонат аммония+азотная ки...
Химия
Помогите с химией, пожалуйста! Допишите пожалуйста. 1)оксид меди(2)+азотная кислот??, 2)оксид алюминия+азотная кислота, 3)гидрооксид натрия+азотная кислота, 4)гидрооксид цинка+азотная кислота, 5)карбонат аммония+азотная кислота 6)силикат натрия+азотная кислота
Ответ(ы):
Гость:
Держи) все есть в фото с 1 по 6
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