При взаимодействии 10 моль кальция с концентрированной азотной кислотой выделяет??я газ; его объем равен(н.у., 100 % выход):

Химия

При взаимодействии 10 моль кальция с концентрированной азотной кислотой выделяет??я газ; его объем равен(н.у., 100 % выход):

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