При взаимодействии 10 моль кальция с концентрированной азотной кислотой выделяет??я газ; его объем равен(н.у., 100 % выход):
Химия
При взаимодействии 10 моль кальция с концентрированной азотной кислотой выделяет??я газ; его объем равен(н.у., 100 % выход):
Ответ(ы):
Гость:
Ca + 4HNO3 = Ca (NO3)2 + 2NO2 + 2H2O n(NO2)= 20 моль Объем = 22,4 * 20 = 448 л
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