Гриша,Ваня и Коля живут в одном доме.Один из мальчиков блондин,другой брюнет,а тре??ий шатер.Какого цвета волосы у каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат ; шатен и Ваня учатся в одном классе ;Коля пригласил в...
Математика
Гриша,Ваня и Коля живут в одном доме.Один из мальчиков блондин,другой брюнет,а тре??ий шатер.Какого цвета волосы у каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат ; шатен и Ваня учатся в одном классе ;Коля пригласил в гости Гришу и блондина.
Ответ(ы):
Гость:
Ваня блондин, коля брюнет, гриша шатен
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