Гриша,Ваня и Коля живут в одном доме.Один из мальчиков блондин,другой брюнет,а тре??ий шатер.Какого цвета волосы у каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат ; шатен и Ваня учатся в одном классе ;Коля пригласил в...

Математика

Гриша,Ваня и Коля живут в одном доме.Один из мальчиков блондин,другой брюнет,а тре??ий шатер.Какого цвета волосы у каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат ; шатен и Ваня учатся в одном классе ;Коля пригласил в гости Гришу и блондина.

Автор: Гость